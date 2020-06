La mairie de Châtellerault fait une mise au point et prévient ses habitants. Elle voit trop de masques et de gants jetés sur les trottoirs de la ville.

Châtellerault ne veut plus voir de masques et de gants jetés sur ses trottoirs

"Soyons solidaires et responsables". Après un mois de déconfinement, la mairie de Châtellerault appelle ses habitants à préserver les espaces publics et l'environnement en ne jetant pas les masques et gants jetables.

Les services municipaux font face à une montée des incivilités"

A Châtellerault comme dans d'autres villes, on voit depuis le confinement de nombreux masques jetables laissés par terre, jetés par les habitants. La municipalité a profité de ce communiqué pour rappeler à ses habitants que laisser ses déchets sur la place publique est passible d'une amende de 68 euros.