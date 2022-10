Chaudière, isolation, fenêtres : comment savoir à quelles aides vous avez droit pour mieux vous chauffer

Changer votre chaudière au fioul pour une pompe à chaleur, installer des fenêtres à double vitrage, mieux isoler votre maison... Voici quelques-unes des solutions à mettre en œuvre pour réduire vos dépenses d'énergie cet hiver, alors que les pénuries menacent et que les prix de l'électricité et du gaz s'envolent . Mais ces travaux ont un coût parfois élevé. Alors pour inciter les Français à moderniser leur logement, le gouvernement a mis en place plusieurs types d'aides. Mais il est souvent difficile de s'y retrouver et d'accéder aux dispositifs. Grâce aux sites des services publics, France Bleu vous aide à trouver les aides auxquelles vous avez droit.

Les aides du gouvernement

Pour clarifier les dispositifs existants auprès du grand public, l'Etat a regroupé toutes les aides auxquelles vous avez droit sur le site internet MaPrimeRenov. En fonction de votre besoin, du type logement que vous habitez et de votre statut de propriétaire ou de locataire, vous êtes guidés et orientés vers les aides adéquates.

Le site FranceRénov , lui, permet de regrouper les dispositifs existants et propose des conseils en ligne, ainsi que l'accès à des experts pour vous orienter.

Les aides des régions, départements ou communes

En plus des aides de l'État, de nombreuses régions, départements ou communes proposent des aides ciblées. Pour vous permettre de savoir à quel coup de pouce local vous avez droit, l'État a mis en place un outil d'estimation des aides, "Simul’aides", qui vous guide également selon votre situation et votre localité.

Les aides pour payer ses factures

Si vous êtes un ménage modeste, des aides existent également pour vous aider à faire face à la hausse des coûts de l'énergie, que vous souhaitiez faire des travaux ou non. Le chèque énergie est versé automatiquement à 5,8 millions de ménages. Et d'ici la fin de l'année, une nouvelle aide exceptionnelle de 100 à 200 euros sera versée à 12 millions de foyers, pour les aider à payer leurs factures. Les ménages modestes qui se chauffent au fioul vont aussi bénéficier , en novembre, d'un chèque énergie exceptionnel.

Pour savoir si vous pouvez bénéficier du chèque énergie, le gouvernement a également mis en place un simulateur accessible en ligne.

Certains fournisseurs d'énergie, comme Engie, ont également annoncé une prime supplémentaire pour aider leurs clients bénéficiaires du chèque énergie.

Attention au démarchage abusif

Appels et courriers pour des combles ou des chaudières à un euros, démarchage téléphonique ou porte-à-porte... Les arnaques sont très nombreuses dans le secteur. France Rénov rappelle que les organismes publics qui accordent les aides n'effectuent jamais de démarchage , que ce soit à domicile ou par téléphone. De nombreux démarcheurs se font aussi passer pour des organismes publics ou vantent des partenariats avec les services publics ou le gouvernement, mais il s'agit souvent d'escrocs. Le ministère met en ligne de précieux conseils pour vous prémunir contre ce type d'arnaque.

