"Chaudun, la montagne blessée" une histoire d'hommes et de forêt signée Luc Bronner

Dans son enfance, il s'est promené dans les restes de ce village de venu fantôme. Ancien étudiant à Sciences-Po Grenoble et grand reporter pour Le Monde, Luc Bronner consacre aujourd'hui un livre à Chaudun, village de quelques maisons des Hautes-Alpes vendu à l'Etat où la nature et la forêt ont repris leurs droits au point qu'un morceau de cette forêt est classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis quelques semaines.

"Chaudun, La montagne blessée" c'est le titre, et c'est un petit village des Hautes-Alpes qui est devenu village fantôme. Vous l'avez exploré depuis votre enfance. Vous vouliez connaître son histoire et vous vous êtes plongé dans un énorme travail d'archives !

Effectivement, c'est une histoire à la fois banale et assez extraordinaire d'un petit village de montagne dans les Hautes-Alpes, où les habitants, à la fin du 19e siècle, ont choisi collectivement, unanimement - ils étaient près d'une centaine - de tout abandonner, de partir et pour une partie d'entre eux, d'aller en Amérique. Je trouvais que le destin de ce village était une belle histoire, si j'ose dire. Une histoire triste, mais aussi une histoire de migrations qui méritait d'être racontée.

Ils ont choisi de le vendre, ce village, ils l'ont vendu à l'Etat et c'est là qu'il est vraiment question de la forêt, pour restaurer la nature dans ce secteur ?

Alors, pour être parfaitement honnête, ils l'ont vendu d'abord pour se sauver eux-mêmes. C'est une histoire du 19ème siècle, mais c'est une histoire qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaît aujourd'hui sur la planète, c'est-à-dire comment les hommes et les femmes, lorsqu'ils exploitent à outrance - en l'occurrence, pour eux, il s'agissait de survie - ont finit par détruire leur vallée, leur environnement et ont été contraints de partir, de fuir. Et à ce moment-là est intervenu l'Etat qui a accepté d'acheter l'intégralité de la commune. Les habitants ont vendu leurs maisons, leur jardin, le cimetière, l'église, la mairie à l'État et ensuite l'État a décidé de replanter des arbres par millions dans cette vallée.

Finalement, en racontant l'histoire de Chaudun, vous racontez aussi une partie de l'histoire de la gestion des forêts en France. Littéralement, c'est un désert en terme de nature qui a été transformé en forêt

Effectivement, quand on regarde les premières photos qui existent, qui sont des photos couleur sépia de ces vallées il y a 130 - 140 ans, c'est véritablement un désert minéral où il y a quasiment plus d'arbres, il n'y a plus de végétation et avec tout le cycle de destruction qu'on peut connaître : quand il y a plus d'arbres, il y a plus d'avalanches, il y a plus d'inondations et donc il faut se représenter cette vallée, et en réalité beaucoup de vallées dans les Alpes à l'époque, comme des déserts dus à des catastrophes écologiques provoquées par les hommes et les femmes.

On a souvent une vision un peu nostalgique du passé où l'homme aurait été parfaitement respectueux de la nature, ça n'était pas le cas. Dès lors, il a fallu que l'administration des Eaux et des Forêts, le prédécesseur de l'ONF qu'on connaît bien aujourd'hui, décide de planter des millions d'arbres. On parle de millions d'arbres, ce qui est absolument considérable pour une vallée, pour en faire aujourd'hui un des lieux de biodiversité les plus incroyables à l'échelle planétaire.

Justement votre livre porte un message écologique fort. Vous le dites, c'est une réserve de biodiversité. Il y a une réserve intégrale, c'est-à-dire que finalement, très peu de personnes peuvent y aller ?

Qui est aujourd'hui reconnu à l'échelle mondiale ! Puisqu'il y a quelques semaines, un morceau de la forêt de Chaudun, a été classé au patrimoine mondial de l'humanité. C'est finalement un beau clin d'œil à cette histoire. Comment l'homme, parce qu'il a fui il y a 130 ans a permis à la nature de complètement reprendre ses droits et d'en faire aujourd'hui un lieu assez extraordinaire de diversité animale et végétale. Mais tout ça parce que l'homme a fui, parce que l'homme a disparu. Si l'homme était resté, probablement, on serait dans ce que connaissent beaucoup de vallées alpines, notamment du fait de l'exploitation touristique, un lieu qui serait nettement moins préservé aujourd'hui.

On sent l'attachement envers toutes ces personnes que vous avez retrouvées dans les archives, malgré tout, est-ce que finalement, il n'y a pas dans ce livre quand même un manifeste pour une montagne sauvage ?

Je l'ai imaginé comme un conte écologique, comme une façon de raconter ce que pouvait être la montagne sans nostalgie, parce que la vie de nos ancêtres en montagne était extraordinairement difficile, je pense qu'on ne le mesure pas complètement. Mais aussi comme un message en disant : c'est possible aujourd'hui de redonner à la nature ses droits et de refaire de nos valeurs de nos vallées, en tout cas, une partie d'entre elles, là où les hommes ne restent pas à l'année, des lieux extraordinaires de vie sauvage, de vie animale, de diversité végétale. Quand on va se promener dans ces territoires, c'est vrai qu'on a un sentiment de liberté, de poésie, qui est aujourd'hui un privilège, je trouve assez extraordinaire.