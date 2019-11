Chauffage : comment faire baisser votre facture ?

L'hiver arrive, le pic de froid est prévu pour ce jeudi sur toute la France. Il est temps de rallumer le chauffage (si ce n'est pas déjà fait), et forcément on pense à la facture. France Bleu vous donne quelques conseils pour réaliser des économies d’énergie.

Le froid s'installe et le thermomètre va encore descendre à partir de ce jeudi. Alors comment faire pour que la facture de chauffage ne soit pas trop salée, surtout si vous vous chauffez à l'électricité ? France Bleu vous donne quelques astuces.

19 degrés : la température idéale pour votre logement

La première recommandation est simple : évitez de surchauffer votre logement ! Usuellement, l'Ademe ( l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) préconise 19°C dans un logement. Avec des variations selon les pièces, par exemple 16°C pour une chambre d’adulte ou 22°C pour une salle de bain. Chaque degré supplémentaire va en moyenne augmenter votre facture de 7%.

Soignez l'isolation de votre domicile

Il faut absolument empêcher la chaleur de se dissiper à l’extérieur et pour cela il faut une bonne isolation. La solution la plus facile est de poser un double vitrage. Mais si vous n'avez pas les moyens, pensez à bien calfeutrer vos portes et fenêtres à l'aide de joints en PVC ou en silicone. Fermez vos volets et couvrez vos fenêtres la nuit.

Aérez régulièrement

Cela peut paraître contradictoire mais il faut aérer sa maison ou son appartement : ouvrir les fenêtres cinq minutes par jour permet de réduire sa consommation d’énergie. Ce geste simple du quotidien fait descendre le taux d’humidité, et un logement plus sec se chauffe plus facilement et plus vite.