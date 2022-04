"On chauffe pas pour le plaisir", à Nice après l'interdiction certaines terrasses sont encore chauffées

Depuis le 1er Avril les chauffages de terrasses extérieures sont interdits en France. Et pourtant sur les places et dans les rues de Nice, beaucoup d'établissements n'ont pas encore éteint les lampes chauffantes, plusieurs raisons sont avancées.

Avril ne te découvre pas d'un fil! Depuis le début du mois les chauffages de terrasse sont interdits, mais lorsqu'on se balade un peu dans les rues niçoises, il y a encore beaucoup de terrasses agrémentées de chauffages. 70% des terrasses extérieures étaient chauffées à Nice avant la loi... c'est presque pareil maintenant.

Sur la place Magenta par exemple, on aperçoit la lumière rouge des chauffages d'appoint. Lorsque l'on demande si tout cela est bien légal, la réponse est immédiate: "Oui! Parce que notre terrasse est considérée comme fermée, il y a des parois rigides et elle est couverte, donc on a le droit." Dans la loi, il y a en effet une exception prévue pour un "lieu couvert, étanche à l'air et fermé par des parois rigides".

Une exception qui ouvre la porte a des interprétations libres de ce qu'est un lieu étanche. Parfois le haut-vent n'est pas déployé mais le chauffage lui est bien allumé. D'ailleurs certains restaurateurs savent bien qu'ils jouent avec les mots: "On sait que c'est interdit... mais parfois bon on allume, mais on chauffe pas pour le plaisir!"

La période estivale va permettre de se passer du chauffage et heureusement pour Christian, lui il a bien arrêté le chauffage mais ça se ressent sur la fréquentation: "on le voit bien, surtout le soir, dès que le soleil tombe, la fraicheur vient et les gens ne s'installent pas sur les terrasses non-chauffées."

Pour le moment les restaurateurs bénéficient d'une période de tolérance pour la mise en application jusqu'à la fin du mois de mai. À partir de l'hiver prochain, les contrevenants risqueront 1500€ d'amende, le double en cas de récidive.