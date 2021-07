Yonne : La Société d'Histoire Naturelle d'Autun recense les chauves-souris à Bassou

La Société d'Histoire Naturelle d'Autun recense en ce moment les différentes espèces de chauves-souris pour mieux les préserver. Elle vient de passer trois jours à Bassou dans l'Yonne à prospecter les bâtiments communaux et les habitations.

C'est en ce moment que les chauves-souris s’abritent dans les bâtiments pour mettre au monde leur unique petit de l’année. La Société d'Histoire Naturelle d'Autun en profite pour recenser les différentes espèces , pour mieux les préserver.

La journée, les chauves souris dorment , c'est bien connu. Aline Tirouflet de la Société d'Histoire Naturelle d'Autin , a pu les observer bien au chaud dans les combles de l'église de Bassou, dans le grenier de la mairie mais aussi chez des habitants . Avec une belle découverte également sous le pont de Bassou . " Avec les jumelles et l'appareil photo , j'ai découvert une énorme colonie de chauves-souris sous le pont. En fait, elles crient sur toute la longueur du pont. C'est génial . C'est une super nouvelle, ça veut dire que la commune de Bassou a une bonne biodiversité en terme de chauves-souris."

Une chauve-souris (Sérotine) rencontrée lors de la prospection de la La Société d'histoire naturelle d'Autin dans le cadre de l'Atlas Biodiversité Communal de Bassou - ©Tirouflet Aline

Et ces chauves souris qui partent chasser la nuit font partie des animaux dit utiles. " Si vous en avez chez vous, sachez qu'elles mangent énormément de moustiques et d'autres insectes. Les chauves-souris font du gouano, c'est leurs crottes je précise. Si vous en ramassez, vous en mettez une poignée dans votre jardin, et ça fait un très bon fertilisant."

Malgré tout, les chauves souris souffrent encore d'un déficit d'image auprès de certains d'entre nous . Totalement injustifié selon Aline Tirouflet. " On a Dracula en tête, mais ça va pas venir vous sucer le sang. Ca ne va pas s'accrocher dans les cheveux , il ne faut pas s'inquiéter. C'est pas des rongeurs , ça ne mange pas les fils , le gouano ne détruit pas les charpentes, l'urine non plus. Vous pouvez très bien cohabiter avec une colonie de chauves-souris."

Et si vous souhaitez participer à l'enquête sur les chauves souris en Bourgogne , rendez vous sur le site internet de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun