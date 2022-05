Chenilles processionnaires : ce que va changer leur classement comme espèce nuisible à la santé humaine

Les chenilles processionnaires ont été déclarées nuisibles à la santé humaine, dans un décret paru le 27 avril dernier. Ce classement va permettre - et obliger - les préfets à prendre des mesures pour traiter les zones à risques et protéger enfants, adultes et animaux.

Leurs poils très volatils provoquent démangeaisons, allergies, irritation des voies respiratoires, conjonctivites, ou même des inflammations des muqueuses qui peuvent conduire à la mort des animaux. Les chenilles processionnaires, dont la présence s'est étendue en France ces dernières années, viennent d'être classées comme nuisibles à la santé humaine, via un décret daté du 25 avril publié au Journal officiel le 27 avril. Ces espèces sont désormais présentes dans au moins 84 des 96 départements français.

Les deux espèces de chenilles processionnaires classées comme nuisibles

Les deux espèces de chenilles processionnaires sont classées comme nuisibles, précise le décret. La chenille processionnaire du pin, présente sur les sols des forêts de décembre à avril, laisse en ce printemps la place à la chenille processionnaire du chêne, présente d'avril à août sur les troncs d'arbres. Ces chenilles de printemps et d'été sont un peu moins accessibles, car elles ne sont pas présentes au sol, mais tout aussi urticantes et dangereuses pour les animaux et les hommes.

La chenille processionnaire du chêne, présente jusqu'au mois d'août dans les forêts. - Observatoire des chenilles processionnaires

Un classement qui va obliger les préfets à agir dans les zones à risque

Ce classement est "une très bonne nouvelle", se réjouit Alice Samama, animatrice à l'Observatoire des chenilles processionnaires, créé l'an dernier. Il va en effet permettre, et même obliger les préfets à "mettre en place des traitements et des stratégies pour lutter contre leur prolifération", dans les lieux où les chenilles risquent de toucher les populations et les animaux domestiques, explique-t-elle. "Concrètement, on va avoir des gestions plus ou moins obligatoires en fonction du risque", précise Alice Samama. "Par exemple, si des chenilles sont observées dans un parc pour enfants ou l'aire de jeux d'une école, le préfet sera obligé d'agir. A l'inverse, dans une forêt peu fréquentée, la gestion du risque ne sera pas obligatoire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De l'éco-piège à la bactérie en passant par la mésange, plusieurs traitements possibles

Comment le préfet pourra-t-il agir ? "Différents traitements sont possibles", explique Alice Samama. Pour traiter la chenille processionnaire du pin, qui se déplace au sol, des écopièges sous forme de colliers peuvent être placés en bas des troncs d'arbres : les chenilles vont se coincer dedans et ne pourront pas se déplacer au sol. Pour traiter la chenille processionnaire du chêne, présente jusqu'en août, il faut plutôt détruire les nids. Pour réduire la présence des deux espèces, "On peut aussi favoriser la présence de leurs prédateurs, qui sont les mésanges et les chauve-souris", explique la spécialiste.

Il existe également un traitement de lutte biologique, avec une bactérie spécifique, appelée Bacillus thuringiensis. Un traitement déjà utilisé par certaines communes. "Cette bactérie cible les paillons des deux espèces, mais il faut être très prudent, car elle cible aussi les autres espèces de papillons", explique Alice Samama.

Le but n'est pas d'éradiquer les chenilles processionnaires - Alice Samama, animatrice à l'observatoire des chenilles processionnaires

Mais la spécialiste prévient : "Le but n'est pas d'éradiquer les chenilles processionnaires. L'espèce a en effet des prédateurs, qui ont besoin de manger ces chenilles", explique-t-elle. "Si on les éradique, on retire un maillon de la chaîne alimentaire, et ça pourrait déséquilibrer la biodiversité." Alice Samama conseille plutôt de mettre en place des actions ciblées, en fonction du risque de chaque territoire.