Cher : des agriculteurs sensibilisés pour replanter des arbres

Certains agriculteurs replantent des haies valorisées en bois énergie, d'autres préfèrent implanter des arbres au coeur de leurs parcelles. On appelle cela de l'agro-foresterie. Les mentalités évoluent, avec le réchauffement climatique. Il y a une vraie prise de conscience des bienfaits de l'arbre en agriculture pour lutter contre l'érosion des sols ou pour filtrer l'eau et réduire la pollution des nappes. La communauté d'agglomération de Bourges veut accompagner les agriculteurs pour planter des arbres sur les champs captant en eau potable du Porche, notamment. Ces arbres ont beaucoup de vertus et permettent de lutter contre la pollution des nappes : " Concrètement, l'arbre permet de retenir plus et plus longtemps l'eau sur la parcelle " décrit Florent Brac de la Perrière, conseiller à la chambre d'agriculture du Cher. " L'eau avec tout ce qu'elle comporte : l'azote, et les éventuels produits phytosanitaires. L'objectif, c'est donc de mieux filtrer cette eau." Et donc de piéger davantage les polluants susceptibles de se retrouver dans l'eau en sous-sol.

La chambre d'agriculture du Cher apporte un appui technique aux agriculteurs qui souhaiter planter des arbres. - Chambre d'agriculture du Cher

Il reste environ 130 km de haies sur cette zone du Porche. Au moins 11 agriculteurs (sur 70) se déclarent intéressés pour replanter des arbres. Parmi eux, Philippe Parent à Vorly : il va implanter 180 arbres sur 5 hectares : des ormes et des cormiers notamment : " On voit tous le climat qui évolue et on a besoin de stocker du carbone. C'est ma première motivation. Je veux aussi retrouver les paysages d'autrefois dans mon village. Avant, il y avait des ormes qui sont morts. Je vais donc en remettre. Egalement des cormiers, car à côté de chez moi, il y a le bois Cormier. Je cultiverai entre ces arbres. Ce n'est pas un problème pour passer avec les outils. Evidemment, je vais perdre un peu de surface agricole. Dans 25 ou 30 ans, je ne sais pas, ces arbres seront peut-être abattus pour être utilisés en menuiserie. C'est ma fille qui profitera de ce capital. On verra. "

Les zones humides jouent également un rôle primordial dans notre environnement. - Chambre d'Agriculture du Cher

Ces plantations sont subventionnées au moins à 80 %. C'était même 100 % avec le plan de relance. Cela a suscité un vrai intérêt chez les agriculteurs : " On assiste à une vraie prise de conscience dans le département. Beaucoup nous contactent pour se renseigner " remarque Florent Brac de la Perrière. " La haie, c'est le meilleur piège qui soit pour stocker du carbone si on rapporte cela à l'emprise au sol. Selon le type de haie, on peut emprisonner jusqu'à cinq tonnes de carbone par kilomètre de haie. Ce n'est pas négligeable." Le coût pour planter une haie est d'environ 15 euros le mètre linéaire.