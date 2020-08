Cher : la sécheresse s'intensifie, les mesures de restrictions d'eau sont renforcées

Avec ces fortes chaleurs, la sécheresse s'intensifie en Berry. Dans le Cher, le déficit en eau est de plus en plus critique. La quasi-totalité des bassins sont en situation de crise et la préfecture renforce les mesures de restrictions de l'eau.

L'épisode caniculaire qui touche le pays et le Berry aggrave encore un peu plus une situation déjà compliquée. La sécheresse s'intensifie dans le Cher. Le déficit en eau est de plus en plus critique, et la quasi-totalité des bassins sont désormais en situation de crise.

Dans le détail, les bassins de l'Arnon aval, l'Auron, l'Yèvre à l'aval et à l'amont de Bourges, le Cher, le Fouzon et l'Indre restent en situation de crise. La vigilance est renforcée pour les bassins de la Grande Sauldre et l'Arnon amont qui passent en situation de crise. L'Aubois, la Vauvise et la Petite Sauldre sont maintenus en situation d'alerte renforcée.

Les mesures de restrictions d'eau sont donc renforcées. Dans la quasi-totalité du département, il est interdit d'arroser sa pelouse entre 8h et 20h. Il est également interdit de remplir sa piscine. Pour les agriculteurs, les prélèvements pour l'irrigation sont limités, voire interdits dans certains secteurs.