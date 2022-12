Cher : le chêne souffre mais a encore de l'avenir, à condition d'agir dès maintenant

C'est un message lancé aux 55.000 propriétaires forestiers de la région Centre-Val de Loire. S'ils n'agissent pas, de plus en plus d'arbres vont dépérir et nos forêts seront en péril. Des solutions existent en effet pour adapter nos massifs, et c'est maintenant qu'il faut les mettre en œuvre : "d'abord, il faut réaliser une petite étude du sol", explique Benoit Rachez, directeur adjoint de la coopérative forestière Unisylva. "Il faut évaluer la capacité de rétention en eau du sol. Et on a toute une liste d'espèces potentielles adaptées au climat de demain, ici."

En jaune et orange les massifs forestiers les plus touchés par le phénomène de dépérissement lié au réchauffement climatique. © Radio France - Michel Benoit

Le phénomène de dépérissement est plus marqué dans l'est et le sud est du Berry, peut-être en raison des sols comme dans cette forêt de Neuvy-le-Barrois, "un chêne dit sain, c'est un chêne qui en feuille, ne laisse pas paraître le jour derrière" détaille Adrien Duriaux, directeur de l'agence Unisylva Berry Bourgogne. "Si vous regardez autour de vous ici, il y en a assez peu. On a eu 139 arbres dépérissant qui ont été marqués. On pourra quand même en tirer un certain revenu, mais on a 150 chênes qui eux sont complètement morts, sur une surface d'environ cinq hectares."

Ce chêne est mort à cause des sécheresses. Il restera en place pour maintenir de la biodiversité. © Radio France - Michel Benoit

"Il faut une gestion beaucoup plus serrée, dès maintenant, pour ne pas mettre l'avenir en péril"

Ce qui est préconisé, ce sont des coupes d'éclaircie sanitaire, "un certain nombre d'arbres, si on les laisse sur pied, dans un an, deux ans ou trois ans, ils seront morts" décrit Bertrand Servois, président de l'union des coopératives forestières de France. "Ils n'auront donc plus valeur marchande, ni industrielle. On ne pourra rien en faire. Il faut donc les retirer tant qu'il est encore temps pour en tirer partie. Cela donne de la lumière à la parcelle, favorise la repousse naturelle et permet un meilleur accès à l'eau pour les arbres qui restent en place. Il faut une gestion beaucoup plus serrée, dès maintenant pour ne pas mettre l'avenir en péril. Les coopératives sont là pour aider les propriétaires dans ce travail, en mutualisant les moyens."

Louise Hurstel, propriétaire forestière aux confins du Cher, de la Nièvre et de l'Allier, croit toujours en l'avenir de la forêt française © Radio France - Michel Benoit

Des essences à adapter

Il faudra aussi replanter dans les zones les plus impactées, des plantations qui vont devoir évoluer, avec des essences différentes. Si le chêne pédonculé souffre beaucoup du réchauffement climatique, d'autres essences de chênes semblent mieux résister. Louise Hurstel, propriétaire forestière, est plutôt confiante, "je suis certaine qu'on aura encore du chêne en Centre-Val de Loire dans cent-cinquante ans. Ce sera peut-être du chêne pubescent qu'on ira chercher dans le sud. Il faut avoir confiance en la nature. Les arbres sont des êtres vivants, comme nous, qui essaient de s'adapter à leur environnement. Les chênes font la réputation de nos massifs." Certains pins pourraient également se plaire chez nous.