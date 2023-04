Cher : le guide des balades nature du département est paru

Des bords de Loire, à la forêt de Vierzon en passant les prairies calcaires de Lunery. Il suffit de consulter ce guide à la date du jour et de voir ce qui est proposé : une formation au chant des oiseaux à l'étang de goule dans l'Amandinois, la découverte des plantes comestibles au marais du val d'Auron à Bourges, les idées ne manquent pas.

Au total ce sont 2.350 hectares que le département du Cher préserve et met en valeur, grâce au travail d'associations : " On a des espaces qui sont très secs, des causses, précise Didier Brugère, vice-président en charge de l'environnement. Des tourbières, très humides, des étangs, des prairies, des forêts. C'est toute la diversité de la nature du département que vous retrouvez dans nos espaces naturels sensibles. On affecte environ un million d'euros par an pour leur préservation et leur mise en valeur. Ce guide recense toutes les animations, le plus souvent gratuites qui sont programmées dans l'année."

Ces animations vous permettent d'aller à la rencontre des castors, de reconnaitre le chant des oiseaux ou de jouer aux explorateurs avec vos enfants. Un seul espace naturel sensible appartient à un privé : les chaumes de la périsse et ses 300 hectares, près de Dun sur Auron : " C'est le causse calcaire le plus grand de la région Centre, poursuit Didier Brugère. Imaginez un causse du Larzac en miniature, dans le département du Cher. C'est un espace très fragile entretenu par un élevage de moutons mérinos. Ce lieu, on peut le visiter mais seulement à certaines dates précises qui sont reprises dans ce guide."

Florence Pierre et Didier Brugère, conseiller départementaux du Cher © Radio France - Michel Benoit

40 % de la flore protégée des pelouses calcicoles sont présentes sur les chaumes de la périsse où les troupeaux de moutons paissent depuis 250 ans. Certaines sorties sont très originales ou vous permettront de découvrir des animaux rares comme les castors : " Au bec d'Allier, l'association Instinct Nature vous propose de partir à la rencontre des oiseaux des bords de Loire et des castors, détaille Alexandra Pérronet, chargée de mission environnement au conseil départemental du Cher. Des castors que vous rencontrez aussi sur l'espace naturel des sablons de Corquoy. On a aussi des animations sur différentes tourbières comme celle de la Guette à Neuvy sur Barangeon où le site de la maison de l'eau propose un jeu de détective. Ca s'appelle la tourbière à la loupe qui s'adresse aux familles et plus spécifiquement au jeune public. J'ai noté aussi des bains de forêt, proposées au lac de Sidiailles. c'est une initiation à la sylvothérapie. Vous apprendrez plein de choses sur les arbres que vous pourrez même enlacer. Ce ne sont que quelques idées d'animations présentées dans ce guide." Ce petit guide est distribué gratuitement notamment dans les mairies, également accessible sur le site du conseil départemental du Cher.