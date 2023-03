Cher : pas de nouvelles restrictions d'usage de l'eau... pour l'instant

La situation est tendue, mais cela ne justifie pas pour l'instant de mesures de restrictions (sauf pour le bassin de Sidiailles dans le sud est du département, mesures en cours depuis plusieurs semaines déjà). La grosse difficulté, c'est que le niveau des nappes était déjà très bas en septembre et la recharge de cet hiver est douze pourcent plus faible que la moyenne habituelle. Heureusement, il est tombé quarante-et-un mm d'eau en moyenne sur le Cher, la semaine dernière et cela fait du bien, constate le préfet, Maurice Barate : " On voit des cours d'eau qui remontent. On voit certains niveaux de nappes ou de barrages qui remontent. La question, c'est jusqu'à quel niveau vont-ils pouvoir remonter pour recharger suffisamment avant la période estivale."

Maurice Barate, préfet du Cher © Radio France - Michel Benoit

Les trente-trois jours sans eau ou presque en février et jusque début mars ont fait mal mais l'heure n'est pas encore aux restrictions d'usage de l'eau sauf pour les 37 communes dépendant du barrage de Sidiailles. La préfecture reste très vigilante et espère une plus forte pluviométrie dès la semaine prochaine. Ce que confirme Philippe Boissel, de Météo France : " On peut attendre entre quinze et vingt mm, donc quelque chose qui est plutôt favorable, mais cela ne suffira pas à contre balancer une situation déficitaire que l'on voit depuis plusieurs mois. Il faut savoir que l'année 2022 a été la septième année la plus sèche depuis 1959 et que cela a bien entamé les réserves des nappes." 2023 a donc démarré avec un sévère handicap. Une eau qui s'infiltre beaucoup moins car les sols sont encore secs... les semis de maïs ont régressé d'environ 20 % dans le cher l'année dernière, l'agriculture commence à s'adapter à une eau moins abondante.