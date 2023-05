Cher : faut-il craindre une pénurie d'eau potable dès cet été ?

Une dizaine de membres du comité Bassines Non Merci Berry est allé à la rencontre des conseillers départementaux du Cher ce lundi matin, place Marcel Plaisant à Bourges, pour interpeller les élus avant la tenue de la commission générale de l'eau.

Le conseil départemental du Cher est en train d'élaborer un programme d'actions pour mieux gérer la ressource en eau. On sait qu'elle est de plus en plus rare et précieuse. Dans le collimateur des écologistes, les bassines évidemment et plus généralement l'arrosage du maïs.

Va t-on vers un conflit sur l'usage de l'eau, dans le Cher ? © Radio France - Michel Benoit

Des pancartes sur l'escalier de pierre qui mène au conseil départemental : impossible d'y couper pour les élus qui arrivent un à un. L'occasion pour les militants du collectif de les interpeller. Si rien n'est fait, on va tout droit, selon eux, vers une guerre de l'eau en Berry, peut-être dès cet été ."Le barrage de Sidiailles est très bas, précise Boris Radici, l'un des porte-parole du collectif. Des communes du Boischaut Sud sont en restriction depuis le mois de décembre. À l'été 2022, Vierzon, qui puise son eau potable dans le Cher, était à seulement sept jours d'alimentation. Et après, ils arrêtaient le puisage. Certes, ils ont une réserve stratégique d'eau de quinze jours, donc il restait 22 jours d'eau potable pour Vierzon l'été dernier et ensuite, c'était la distribution de bouteilles d'eau comme on peut le voir dans le sud de la France. Le danger devient donc bien réel chez nous aussi. Il faut agir dès maintenant. Et le conseil départemental doit, en tant qu'autorité prescriptrice, prendre des mesures volontaristes. S'occuper des fuites d'eau sur les réseaux, c'est bien, mais il faut aussi s'attaquer aux prélèvements agricoles. En France, l'irrigation du maïs, c'est 20 à 25% de la consommation d'eau. On ne peut plus continuer comme ça".

Veronique Fenoll, présidente du syndicat de gestion du canal de Berry, à son arrivée au conseil départemental © Radio France - Michel Benoit

Pour éviter une catastrophe cet été, il faut donc, selon ces militants, limiter drastiquement l'irrigation agricole et changer l'autorité régulatrice, dominée par les agriculteurs, l'AREA Berry. "Cette instance est à la fois juge et partie. Il y a collusion d'intérêts, poursuit Boris Radici. Il faut que les prélèvements en eau soient gérés par un organisme indépendant. On n'est pas du tout contre l'irrigation. Il faut bien irriguer pour faire pousser de la nourriture, mais pas du maïs qui va aller à l'exportation, qui va aller dans des méthaniseurs, ou pour nourrir des élevages de bovins en intensif. Il faut privilégier une autre agriculture."

Le conseil départemental du Cher a l'intention de développer notamment l'interconnexion des bassins d'alimentation pour éviter les ruptures.