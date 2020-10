Cherbourg : la tortue Caouanne de la Cité de la Mer va repartir à Antibes

La tortue Caouanne "Mathilde" sera restée 2 ans et demi à la Cité de la Mer. Sa taille et son poids ne permettent plus de la conserver dans les aquariums du site cherbourgeois.

C'était en février 2018. Les responsables de la Cité de la Mer accueillaient une tortue âgée de 6 ans et pesant 45 kilos. L'objectif, c'était de présenter au plus grand nombre un spécimen de cette espèce toujours autant menacée par la pêche et la pollution.

Seulement, la demoiselle baptisée Mathilde et parrainée par le président de la région Normandie, Hervé Morin, a beaucoup grandi et grossi depuis son arrivée dans le Cotentin. "Il y a un moment où il faut savoir respecter l'animal", explique Bernard Cauvin, le président de la Cité de la Mer. "Nous ne pouvons plus l'accueillir et la présenter au public dans de bonnes conditions pour elle en raison de sa taille et de son poids". La décision a donc été prise de renvoyer la tortue à Antibes, lieu de sa naissance. Un départ qui devrait intervenir dans les prochaines semaines.