L'Association manchoise de l'Ambassade des Océans qui se bat pour la conservation des océans organise en juin, un forum avec une question centrale : comment protéger nos océans ? Les pré-inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes.

Cherbourg : un premier forum pour la conservation et la protection des océans en juin

En cas d'annulation en raison du COVID, l'Ambassade des Océans a déjà prévu d'autres dates : les 29 et 30 septembre 2021

L'Ambassade des Océans organise au printemps la première édition du Forum des Océans. L’événement devrait avoir lieu les 8 et 9 juin, à l'occasion de la journée mondiale des Océans, à l'ancien hôpital de la Marine de Cherbourg. Le Forum aura pour objectif de se questionner sur la protection des océans. La projection exclusive du documentaire Blackfish 2 est au programme, ainsi que des conférences, des tables rondes et des débats avec les participants.

Le Forum se veut grand public. Des collèges, lycées et universités seront invités à participer. Pour le public extérieur, la participation est sur inscription. Un euro symbolique sera demandé pour y accéder. Les pré-inscriptions sont d'ores et déjà disponibles ici et sur le site de l'Ambassade des Océans.