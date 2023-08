Chez les mytiliculteurs de Charente-Maritime, "le réchauffement climatique est une réelle inquiétude"

Il est 7 heures du matin quand le bateau de Benoît Durivaud prend le large depuis le port de Chef-de-Baie à La Rochelle. A son bord, un équipage de sept personnes. Le mytiliculteur, autrement dit le cultivateur de moules, exerce ce métier depuis 27 ans. Et en 27 ans, il a eu le temps de constater les effets du dérèglement climatique sur son environnement. Surtout que pour ce passionné de la mer, la mytiliculture est aussi une histoire de famille.

"Du temps de mes parents et de mes grands-parents, il y avait des bonnes et des mauvaises années. Ce qu'on constate maintenant, c'est que le rythme s'affole." Cette passion, il veut aussi la transmettre à son fils de 17 ans, Volcy, à bord également. Alors, il ne se veut pas alarmiste, mais : "Mon grand-père nous disait qu'il y a sept bonnes années pour une très mauvaise. Aujourd'hui, on a dû avoir deux ou trois bonnes années depuis 2010."

Chez Benoît Durivaud, la mytiliculture est une histoire de famille. Il travaille avec son fils mais aussi son frère, avec qui il a créé "Les Moules Brothers". © Radio France - Fanny Baye

S'adapter aux marées et au climat

En cause par exemple, l'acidification des océans et la hausse du taux de sel, qui viennent fragiliser les coquilles des moules ou encore l'altération des planctons dont les moules se nourrissent. Mais aussi, l'arrivée d'espèces exotiques qui viennent perturber l'écosystème. "Le réchauffement climatique est une réelle inquiétude pour nous."

Dans ce métier, tous les jours, "c'est une course contre la montre". En effet, il faut s'adapter au rythme des marées et l'espace horaire pour travailler sur les filières de bouchot est parfois très réduit. Et il faut aussi s'adapter au temps.

En cas de fortes chaleurs par exemple : "Les moules, comme les huîtres, ont l'habitude d'être dans l'eau et hors de l'eau au gré des marées." L'équipage cueille les moules sur les pieux avant de les poser sur le pont du bateau et de les laver. Benoît Durivaud explique que quand il fait 30 ou 35 degrés dehors et qu'elles restent une heure sur le pont en aluminium avant d'être lavées, "c'est rare mais elles peuvent cuire". Alors il faut ici aussi se dépêcher, ou adapter ses horaires et travailler de nuit.

Sur le bateau de Benoît Durivaud, les moules sont récoltées, lavées et mises en sac. © Radio France - Fanny Baye

De la qualité mais moins de quantité

Les rendements de cet été sont moyens sur certains secteurs et bons sur d'autres, d'après l'ancien président des mytiliculteurs de Charente-Maritime. "En ce qui nous concerne sur Châtelaillon et Fouras, c'est une année moyenne." Elle s'annonçait pourtant bien sur les filières en mai et juin, mais "le mauvais temps de début août a fait que les plus belles moules sont tombées des pieux."

Le mauvais temps est en cause mais aussi la fermeture pendant environ trois semaines de l'activité due à la présence de microalgues toxiques, qui peuvent être nocives pour la santé des humains. "A minima, ça peut être une diarrhée et au pire, ça peut être paralysant."

A la réouverture , les moules étaient de "bonne qualité mais il y en avait moins en quantité". Dans tous les cas, Benoît Durivaud ne désespère pas et attend la fin de la saison pour faire un réel bilan. En attendant, il se tient prêt à retourner en mer tous les jours, "tant qu'il y aura des moules".