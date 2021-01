Chiffre du jour : 100 millions de téléphones traînent dans nos tiroirs

Vous ne savez pas quoi faire des téléphones qui dorment dans vos armoires ? La communauté de communes Vaison-Ventoux les collecte jusqu'à la mi-mars. Ils seront soit reconditionnés et vendus à bas prix, soit démontés et recyclés.

Cent millions de téléphones portables traînent en France au fond de nos tiroirs. Vous savez, ce tiroir à bazar, avec les piles, les chargeurs et tout ce dont vous ne savez pas quoi faire et que vous refermez aussitôt en disant "je m'en occuperai plus tard" ? Cent millions, ça fait à peu près trois portables par couple de Français. La communauté de communes Vaison-Ventoux s'attaque au problème et lance l'opération "Ramène ton mobile", avec l'opérateur téléphonique Orange.

Bénéfique pour la planète et pour l'emploi

Ça vient de commencer, jusqu'au lundi 15 mars. Vous pouvez déposer vos appareils, même s'ils sont complètement hors-service, dans toutes les mairies de l'intercommunalité Vaison-Ventoux ou au siège, à Vaison, avenue Gabriel Péri. Un collecteur est aussi installé à la bibliothèque de Sablet. Vous pouvez aussi y laisser les batteries et les chargeurs. Toutes les données que vous auriez laissées sont effacées : photos, contact, texto.

Ensuite, soit les téléphones ont remis en état de fonctionnement et revendus à bas prix. Soit ils sont démontés et les métaux qui les composent sont récupérés pour être recyclés. Les bénéfices seront reversés à Emmaüs international. D'abord, ça crée des emplois de "reconditionneurs de téléphones". Puis, c'est bénéfique pour la planète, puisqu'on sait que ces métaux et minerais sont très polluants. Mais ce qui est le plus nocif dans un téléphone, c'est sa fabrication. Elle nécessite beaucoup d'eau, polluée, tout comme les sols, par les minerais extraits. L'utilisation est aussi polluante. Il faut beaucoup d'énergie pour le recharger et pour utiliser le réseau 4G et bientôt 5G.