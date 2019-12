Chiffre du jour : 150 personnalités s'engagent pour le climat avec l'opération "On est prêt"

Ils sont suivis par des millions d'abonnés. Près de 150 personnalités et youtubeurs lancent l'opération "On est prêt" pour sensibiliser à la protection de la planète, sur le thème de la biodiversité. Parmi eux, Norman, Enjoy Phoenix ou le vauclusien Axolot.

Près de 150 youtubeurs et personnalités médiatiques lancent l'opération "On est prêt", saison 2. Ils sont prêts à s'engager pour la planète et protéger le climat, en nous lançant des défis. Norman ou Enjoy Phenix font partie de la bande, tout comme le youtubeur vauclusien Axolot alias Patrick Baud, fort de 500.000 abonnés. Mais aussi le handballeur Nikola Karabatic ou les actrices Marion Cotillard et Juliette Binoche. À eux tous, ils pèsent des millions d'abonnés, de fans, de supporters, peut être très sensibles et attentifs à leur parole sur l'environnement.

Chaque jour, entre le 9 et le 19 décembre, ces personnalités publient une vidéo, concrète, sur ce qu'on peut faire pour la planète. La biodiversité est le thème de cette nouvelle édition, avec le mot clé #pourlevivant.

Rien de révolutionnaire, soyons honnête, on parle de ces petits gestes tous les jours sur France Bleu Vaucluse, mais ça ne mange pas de pain. Exemple, première vidéo, baptisée "je me reconnecte avec la nature". Chaque vidéo est divisée en trois niveaux de défi. Niveau 1 : "J'apprends à reconnaître les plantes de mon environnement et dans ma ville j'écris leur nom à la craie". "Niveau 2 : Je fais des photos et j’observe la nature pour aider les scientifiques à collecter des données sur la biodiversité" "Niveau 3 : J'aménage un refuge pour les oiseaux, hôtel à insectes, refuge pour hérisson".