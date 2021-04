Chiffre du jour : 18.000 arbres plantés en Vaucluse depuis 2016

A l'occasion de la publication d'un guide pratique sur les éco-gestes, le département de Vaucluse rappelle que 18.000 arbres et 85.000 arbustes ont été plantés dans notre département depuis 2016.

Dans le cadre de l'opération "20.000 arbres en Vaucluse" lancée en 2016, le département de Vaucluse annonce avoir planté 18.000 arbres dans notre département ainsi que 85.000 arbustes. Une façon de végétaliser le département mise en valeur dans la brochure sur les éco-gestes .

La famille Bongeste

Le département vient d'éditer un guide pratique avec 50 gestes à adopter pour une démarche écologiste au quotidien. On y fait connaissance avec la famille Bongeste qui veut faire au mieux pour aider sa planète.

Des gestes simples comme l'économie d'eau lorsqu'on se lave les mains ou les dents, éteindre les lumières quand on sort d'une pièce ou encore vider la corbeille de son ordinateur et trier sa boîte mail. Des petites habitudes faciles à mettre en place et qui - mises bout à bout - font un sacré bien à la planète.

