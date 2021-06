Chiffre du jour : 221 Vauclusiens bénéficient d'une aide du Département pour la rénovation thermique

L'an dernier, 221 Vauclusiens ont bénéficié d'une aide du Département pour la rénovation thermique de leur logement. La subvention - octroyée sous conditions de ressources - peut atteindre 2.000 euros. C'est un geste concret pour lutter contre le gaspillage énergétique et pour protéger la planète... Et ce n'est pas le seul moyen d'action du conseil départemental.

La collectivité s'est aussi engagée dans une vaste opération de plantation d'arbres. Elle a planté, ces dernières années, 900 arbres, sur tout le territoire. Et elle encourage les communes à faire de même. Elle accorde ainsi des enveloppes et fournit des végétaux scrupuleusement sélectionnés aux villes ou aux agglos qui créent des espaces verts et des jardins partagés.

Crapauduc et fauchage raisonné

Le Département fait aussi très attention à la faune. Il a construit à Mormoiron : un "crapauduc" (un petit tunnel sous la route) pour que les batraciens puissent aller d'une mare à l'autre sans risquer de se faire écraser. Et désormais, le fauchage au bord des chaussées est raisonné. Les herbes ne sont pas coupées en dessous de 10-14 centimètres, pour laisser la petite faune et les insectes vivre en paix.

Le conseil départemental joue aussi sur les transports. Il cherche notamment à développer la pratique du vélo, avec des voies dédiées comme la Via Rhôna, la via Venessia ou la véloroute du Calavon. A terme, ce sont 180 kilomètres de voies douces qui pourront être empruntées.

Le conseil départemental encourage aussi le co-voiturage, en aménageant des aires de stationnement. Il y en a cinq pour l'instant, dans le Vaucluse. Mais sept autres sont en projet.