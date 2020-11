Chiffre du jour : 260 espèces de papillons de Provence dans un atlas exceptionnel

260 espèces de papillons de Provence sont rassemblées dans l'atlas des papillons de jour. Cet atlas est paru pendant le premier confinement. Il est passé un peu inaperçu mais c'est un livre exceptionnel car tous les papillons de Provence sont en photo avec des cartes pour localiser ces 260 papillons. Le conservatoire des espaces naturels a supervisé cet atlas. Au moment où tout le monde parle de soutenir les libraires indépendants, c'est aussi l'occasion de soutenir les éditeurs. La maison d'édition régionale, le Naturographe à Gap, publie cet ouvrage.

On pourra donc apprendre les noms savants de tous les papillons, du plus connu au plus rare. Sur chaque page, le nom commun du papillon est heureusement aussi indiqué. L'argus vert est très connu, il est tout vert : on le reconnait facilement quand on se promène, c'est aussi le Callophrys Rubi. L'atlas précise que c'est un bio-indicateur, c'est à dire qu'il reflète l'état de santé des bosquets et des haies sauvages où il habite. Tous les papillons sont des bio-indicateurs.

Atlas de référence pour surveiller le changement climatique

Cet atlas est un peu lourd pour emporter ses 500 pages en ballade mais les entomologistes ou les amateurs de papillon en feront leur livre de référence. Pour identifier un papillon évidemment mais aussi pour voir évoluer la Provence. L'atlas rassemble 200 ans d'observation des papillons. Les notes de Jean Henri Fabre, l'entomologiste de Serignan, ont été ajoutées à celles de 2.400 observateurs. Au total 680.000 données montrent déjà des changements climatiques et des dégradations des milieux naturels.

Certains papillons ont quitté une vallée ou une plaine. D'autres papillons grimpent en altitude pour fuir le réchauffement climatiques. Ce travail colossal d'observation servira de références pour surveiller l'évolution du climat dans les décennies à venir. Provence Alpes Côte d'Azur est une des régions les plus riches d'Europe en papillons.

Si vous voulez rêver de sortie en plein reconfinement, allez à la page 241, celle du flambé, un papillon noir et banc qu'on trouve partout, en ville comme en campagne mais il est menacé par le nettoyage des bords de routes. C'est un des papillons qui pourraient chercher la fraicheur en altitude dans les années à venir. La prochaine fois que vous verrez ce flambé, vous saurez aussi que c'est un Iphiclides Podalirius !