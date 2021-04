Chiffre du jour : 278 tonnes d'ampoules usagées collectées en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2020

La société Ecosystem a récupéré l'an dernier 278 tonnes d'ampoules usagées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au total, ce sont plus de 45.000 tonnes d'appareils électriques cassés qui ont été collectés et recyclés. Notre région figure à la 9ème place du classement en terme de valorisation.

Deux cent soixante dix-huit tonnes d'ampoules usagées ont été collectées l'an passé dans notre région par la société Ecosystem. Elles s'ajoutent aux 44.700 tonnes de fours en panne, de radios muettes, de machines à laver inertes ou de téléphones portables cassés récupérés en 2020.

Un bon stock, qui place la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le Top 10 des régions qui recyclent le plus - nous sommes à la 9ème place. On estime que chaque année, chaque habitant du sud-est valorise onze kilos d'appareils ménagers. Une performance que n'a pas entamé la fermeture des déchetteries en 2020. Les provençaux sont restés motivés !

85% des matières sont recyclables

Recycler est essentiel. Plus de 85% des matières inclues dans les équipements électriques sont réutilisables, soit sous forme de nouvelles matières, soit sous d'autres formes - notamment de l'énergie. Prenez un réfrigérateur. Les parties en plastique ou en aluminium peuvent être réutilisées dans l'industrie automobile ou la construction, la mousse de polyuréthane sert dans le secteur de la cimenterie et les matériaux non recyclables peuvent se transformer en combustibles. D'où l'importance du recyclage...

Mais avant de recycler, vous pouvez réparer. Ça vous évite de racheter du neuf (la production d'équipement est souvent polluante). Vous pouvez aussi donner à des proches, ou à des associations - comme Emmaüs, qui s'occupe de remettre en état les équipements pour les revendre. Deuxième vie garantie pour vos vieux appareils !