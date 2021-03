Chiffre du jour : 3 millions d'habitants alimentés en eau par la Durance en Provence

Quel cours d'eau appelle-t-on le château d'eau de la Provence ? Le Rhône ? La Sorgue ? Non, c'est la Durance qui alimente en eau 3 millions d'habitants. On en parle à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. La rivière de la Durance prend sa source dans les Alpes, à Briançon et se jette dans le Rhône au Sud d'Avignon. Longue de 323 kilomètres, elle traverse toute la Provence : Sisteron, Manosque et le Sud du Vaucluse.

La Durance apporte l'essentiel des ressources hydriques à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle irrigue 80.000 hectares de terres agricoles et représente 60.000 emplois touristiques. Aujourd'hui, l'enjeu est de protéger la rivière face à un danger majeur : la crise climatique. La Durance et ses eaux sont une ressource ô combien précieuse. Mais le déréglement du climat fait qu'il est difficile de répondre à un tas de questions.

La Durance face à la crise climatique

Le réchauffement de la planète va-t-il assécher la Durance par certains endroits ? Pleuvra-t-il assez pour compenser ? Les agriculteurs auront-ils suffisamment d'eau pour irriguer leurs cultures ? Le SMAVD, syndicat mixte de la Durance tente de répondre à ces questions avec un outil baptisé CRPO. Oui, comme dans Star Wars. C3PO n'est pas un droïde doré très bavard mais une maquette numérique qui va permettre de prévoir plusieurs scénarios de gestion de l'eau. Cette maquette doit permettre d'éviter les conflits à venir et de partager l'eau entre tous : habitants, agriculteurs, touristes et industries. Tout ça bien sûr en protégeant notre environnement et la Durance.