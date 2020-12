Chiffre du jour : 300 Avignonnais participent à la végétalisation de la ville

300, c'est le nombre d'Avignonnais qui ont participé depuis 2015 à la végétalisation de l'espace public : des plantes aromatiques sur les trottoirs, des fleurs au pied des arbres ou des plantes vertes dans de grands bacs de terre. La mairie d'Avignon lance la campagne "fleurissons notre quartier", dans le cadre de travaux intramuros, rue Carreterie et dans la toute petite rue Cabassole, aujourd'hui largement mangée par des places de stationnement.

La ville laisse donc des espaces non bétonnés qui n'attendent plus que vos plantes. Vous devez pour ça réserver votre petit lopin de terre auprès de la mairie de quartier. Cela embellit le quartier, contribue à la biodiversité, menacée jusque dans nos centres-villes. La végétalisation crée aussi du lien social, avec le voisinage grâce au jardinage.

Lutter contre le réchauffement de la planète

À l'heure du réchauffement climatique et des étés à 45 degrés, ça fait aussi baisser la température car les plantes sont sources de fraîcheur. Mais c'est vrai surtout des arbres, qui manquent encore cruellement en centre-ville d'Avignon, notamment place Carnot, récemment refaite et presque intégralement bétonnée.

Les défenseurs de la végétalisation du centre ville considère que la clé pour rafraîchir nos villes, c'est de planter, planter et encore planter. D'abord, parce que ça crée de l'ombre. Ensuite, quand il pleut, les plantes captent l'eau puis la rejette dans l'atmosphère. Et puis quand il fait chaud, ça réfléchit et donc rejette les rayons du soleil. Alors... à vos binettes !