Chiffre du jour : 300 sachets de graines mellifères distribuées gratuitement à Entraigues sur la Sorgue

La mairie d'Entraigues sur la Sorgue remet le couvert. Après 2019, l'opération "Aidons les abeilles" voit à nouveau le jour cette année. Au total, 300 sachets de graines mellifères sont à la disposition gratuite des habitants pour faire pousser de belles fleurs gorgées de pollen.

Pollen et pain d'abeille

L'intérêt de ces plantes mellifères est leur utilité pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs. Ils ont du mal à passer le cap de l'été puisque les fleurs des champs sont de plus en plus rares dans nos paysages mais aussi à cause de certains parasites comme le frelon asiatique. Ajoutez à cela l'urbanisation massive, le déboisement, artificialisation des sols, vous avez un combo très mauvais pour les abeilles.

Si vous plantez ces petites graines, vous allez les aider à passer ce cap difficile, non seulement elles vont produire du miel avec ce pollen mais surtout elles vont sécréter ce qu'on appelle du pain d'abeille, un mélange de pollen, de miel et de ferments lactiques qui vont nourrir les larves, permettre le renouvellement de la ruche et ça c'est tout bon pour la biodiversité !