Chiffre du jour : 43 communes du Luberon éteignent la lumière ce week-end

Département Vaucluse, France

C'est "le jour de la nuit" ce samedi soir, dans quarante-trois communes du Parc naturel régional du Luberon. Elles vont éteindre partiellement ou totalement leur éclairage public pour rallumer les étoiles, dans le cadre d'une opération nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité et à celle du ciel étoilé.

La faune et la flore sont déréglées

L'événement veut démontrer à quel point la lumière dérègle l'environnement. L'éclairage public, celui de nos bureaux, de nos logement, les néons des enseignes commerciales gênent le cycle de la nature, d'autant que ces lumières sont souvent trop agressives et mal dirigées. À cause d'elle, les oiseaux modifient leur trajectoire lors des migrations, les insectes meurent d'épuisement ou de chaleur et puis les cycle de reproduction sont perturbés. Cela vaut autant pour la faune que pour la flore.

Par ailleurs, un tiers de la population mondiale ne voit plus la voie lactée. La lumière crée des halo lumineux autour des villes et nous empêche de rêver en regardant les étoiles. D'ailleurs, elle nous empêche même de dormir ! Dernier argument, éteindre la lumière vous fait faire des économies.

Les cartes des communes du Luberon qui organisent des événements dans le cadre du Jour de la Nuit - Capture d'écran

Vous retrouvez tout le programme de cette opération sur le site internet du Parc naturel régional du Luberon.