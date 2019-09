Chiffre du jour : 47.000 panneaux photovoltaïques flottants sur le lac de Piolenc

Le soleil de Vaucluse va bientôt pouvoir chauffer les 47.000 panneaux photovoltaïques de la ferme flottante de Piolenc, sur le lac artificiel de la commune. C'est une première en France et la plus grande structure d'Europe.

Piolenc, France

En Vaucluse, 47.000 panneaux photovoltaïques vont bientôt entrer en activité sur le lac artificiel de Piolenc. La centrale flottante est déjà installée sur 17 hectares du lac, prête à se gorger du soleil provençal. Elle va être inaugurée dans les toutes prochaines semaines.

Enfin, peut-on dire, puisque la municipalité travaille sur un projet d'énergies renouvelables dans ces anciennes carrières depuis plus de dix ans. Elle a d'abord choisi les éoliennes, avant de miser sur le photovoltaïque. Ce sera une première en France et même la plus grosse structure lacustre d'Europe. Le record est détenu par la Chine, sur l'équivalent en taille de 120 terrains de football.

Gagner de la place et refroidir les capteurs

Les 47.000 panneaux ont été assemblés entre eux sur la terre ferme avant d'être câblés sur le lac et reliés au réseau électrique. C'est l'entreprise Akuo Energy qui porte le projet. Pourquoi sur de l'eau ? Deux raisons à cela : gain de place et refroidissement des capteurs. Ils sont censés produire de l'électricité pour 5.000 foyers, soit environ 10.000 personnes.

Passer à l'énergie 100% renouvelable, c'est une volonté du maire de Piolenc, Louis Driey. Très fier d'avoir mené à bien son projet, il estime que si on équipait tous les plans d'eau artificiels de France, cela permettrait de mettre à l'arrêt 10 réacteurs nucléaires.