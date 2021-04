Chiffre du jour : 5% de moineaux en moins

Le nombre d'oiseaux recule à cause des pesticides et des villes. Même le symbolique moineau qui vient picorer sur nos terrasses au printemps est menacé.

C'est le printemps et on apprécie de revoir des oiseaux mais il y en a de moins en mois. Le nombre de moineaux a baissé de 5% en 20 ans. Il n'y a pas que le moineau qui est menacé : tous les petits oiseaux disparaissent mais le moineau est un oiseau symbolique. C'est celui qui vit le mieux en harmonie avec l'homme. Le moineau n'est pas toujours farouche. Il peut picorer sur notre fenêtre et même se risquer dans nos cuisines lorsqu'on ouvre la fenêtre au printemps pour entendre son guilleri... C'est le nom du chant du moineau : le guilleri.

Difficile de nicher en ville

Dans les villes, les arbres disparaissent, les bâtiments deviennent de plus en plus étanches , sans interstices pour nicher. Dans les grandes villes, les moineaux ont parfois déserté certains quartiers. A Paris, c'est 70% de la population de moineaux qui a disparu en moins de 15 ans.

Et dans les campagnes, le moineau souffre de l'utilisation des pesticides et des insecticides. Il trouve moins d'insectes pour se nourrir. Les haies ont disparu et le moineau ne trouve plus de bosquets pour nicher.

La tendance n'est pas que française : il y a quasiment plus de moineaux à Londres. Le moineau est même sur la liste rouge des espèces menacés d'extinction en Angleterre.

Les hirondelles sont aussi menacées. Birdlife International a calculé que la disparition des oiseaux va entre 100 et 10.000 fois plus vite que la normale. Il est donc important de changer nos modes de vies, en vie et en campagne pour que les oiseaux et les moineaux continuent d'annoncer le printemps.

Pensez d'ailleurs à ne pas déranger les mésanges en ce moment. Elle sont en train de nidifier et elles sont précieuses, c'est un des rares oiseaux à picorer les chenilles processionnaires si irritantes !