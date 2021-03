Chiffre du jour : 6 échelles à batraciens installées dans le lac de Saint Trinit

Après une surmortalité exceptionnelle de crapauds l'année dernière, la mairie de Saint-Trinit, le Parc naturel régional du Ventoux et l'association "La Nesque propre" viennent d'installer six échelles à batraciens sur les berges du lac, pour permettre aux animaux de sortir plus facilement de l'eau.

Six échelles à batraciens sont installées depuis quelques semaines dans le lac de Saint-Trinit. Il s'agit de longs rubans de canisse, lestés, avec une partie immergée et une partie fixée sur la terre ferme. Les batraciens s'en servent comme d'une rampe d'accès.

Eviter les noyades de crapauds

Ce n'est pas anecdotique, loin de là... Le lac est entièrement aménagé, ses berges sont garnies de plastiques d'étanchéité très glissants. Les crapauds ne parviennent pas à s'y agripper pour sortir de l'eau. Ils se retrouvent piégés dans le lac et finissent noyés. En effet, ces animaux n'ont pas de branchies mais des poumons, ils respirent sur la terre ferme.

L'année dernière, il y a eu une véritable hécatombe. Sur les mois de février et mars, la mairie et l'association "la Nesque propre" ont repêché 120 corps de batraciens (des crapauds de l'espèce protégée bufo bufo). Ils étaient venus là pour la période des amours, ils ont fini noyés.

Echelle de ponte

Devant l'ampleur des dégâts, la mairie de Saint-Trinit, le Parc Naturel régional du Ventoux et la "Nesque propre" ont décidé de se retrousser les manches, et d'installer ces échelles. Et ça sauve des vies de grenouilles : cette année, alors que la saison de reproduction se termine, seuls deux corps de crapauds ont été retrouvés. Et en plus, les batraciens se servent des échelles pour pondre.

La "Nesque propre" demande maintenant que tous les points d'eau aménagés avec des membranes en plastique, soient dotés d'échelles de ce type.

Les crapauds sortent de l'eau pour respirer - Bruno Rovelli