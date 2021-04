Chiffre du jour : 60cm de diamètre pour la canalisation remplacée à Carpentras ce mardi

Elle fait 60cm de diamètre. La canalisation doit désormais être raccordée au réseau d'eau de Carpentras, ce qui va priver près de 15 000 habitants d'eau pendant 24h à partir de ce mardi 6h.

Une canalisation vieille de 1976

700 mètres de cette canalisation ont déjà été changés avec deux points de raccordement. Il s'agit aujourd'hui de la raccorder au réseau. Il faut dire que la canalisation datait de 1976 et elle est placée sur un terrain qu'on peut qualifier d'agressif qui facilite sa corrosion. D'ailleurs ces dernières années, on a constaté pas mal de casse sur le secteur. Il faut donc à chaque fois réparer, au risque d'une panne encore plus grande. Le but de cette réparation c'est donc de sécuriser l'approvisionnement en eau de Carpentras mais surtout d'éviter les fuites et donc le gâchis de l'eau potable.

24h de travaux

60cm de diamètre pour un tuyau d'eau, on devine que la pression de l'eau est phénoménale : elle atteint 12 bars. On doit donc couper l'eau pour raccorder la canalisation. Il faut aussi casser des grands blocs de béton qui maintenaient l'ancienne canalisation en place ce qui nécessite cette longue coupure. Mercredi matin, les habitants devraient retrouver une situation normale. Si l'eau est de couleur rougeâtre, c'est qu'un dépôt d'oxyde de fer s'est décollé lors de la manipulation. Il suffit de laisser l'eau ouverte quelques minutes avant qu'elle retrouve sa couleur normale. Si elle est blanche, c'est simplement des particules d'air dans l'eau qui s'estompent une fois le verre laissé au calme. Enfin, si l'eau ne coule pas ou en petit filet, là encore c'est l'air qui est au cœur du problème, il faut simplement attendre un peu ou contacter le service de l'eau pour signaler le souci.