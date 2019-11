Chiffre du jour : 64% des Vauclusiens respirent un air pollué

Département Vaucluse, France

C'est l'INSEE, l'institut de la statistique, qui publie cette étude inquiétante pour l'état de nos poumons et de nos bronches, d'après des relevés réalisés dans la région en 2017. Précisément 64% d'entre nous, habitants de Vaucluse, respirons un air trop pollué. Globalement, c'est d'ailleurs toute la région PACA qui est polluée.

Pour un habitant de Provence Alpes Côte d'Azur sur deux, les limites posées par l'Organisation mondiale de la Santé sont dépassées en terme de particules en suspension. Les plus fortes concentrations sont situées dans les Bouches du Rhône, suivis du Vaucluse. Dans le détail, c'est à Marseille, Nice ou Toulon qu'on respire le moins bien et dans la Vallée du Rhône.

Capture d'écran du site de l'INSEE

L'INSEE classe les pollueurs par ordre de grandeur. Et les premiers en Vaucluse ? Et bien c'est nous. En haut du tableau : la pollution résidentielle, c'est à dire le chauffage. Suivent les transports routiers (la rocade à Avignon par exemple), la pollution biogénique (cela correspond aux émissions lors des feux de forêt et à la dispersion de pollen), puis l'agriculture et enfin l'industrie. L'étude nous révèle aussi que la concentration de particules en Vaucluse est alimentée par une pollution ailleurs sur le territoire, dans les Bouches du Rhône ou en Auvergne Rhône Alpes. La solution ? Déménager plus à l'Est. C'est dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute Provence qu'on respire le mieux.