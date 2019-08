Chiffre du jour : plus de 7 750 signatures contre la chasse à l'arc des sangliers à Montfavet

La pétition contre la chasse aux sangliers à Montfavet ne cesse d'augmenter. Lancée fin juillet, elle rassemble aujourd'hui plus de 7 500 signatures. Les pétitionnaires dénoncent une pratique de la chasse à l'arc barbare et dangereuse pour les animaux.

Montfavet, Avignon, France

Une pétition contre les battues aux sangliers rassemble ce mercredi 29 août 7 775 signatures. Ce chiffre augmente de jour en jour. Ces battues ont lieu à Montfavet depuis cet été, sur autorisation de la préfecture de Vaucluse et sont possibles jusqu'en février 2020. Il faut selon les autorités réduire le nombre de sangliers qui s'approchent un peu trop des habitations et sont à l'origine de nombreux dégâts dans les cultures. La chasse se fait à la nuit tombée, à l'arc et aux flèches, car il est interdit de tirer au fusil à moins de 100 mètres des maisons. C'est l'association de chasseurs ARC qui s'en occupe et revendique une chasse plus discrète pour les riverains et toute aussi efficace.

Opposition des anti-chasse

Les opposants à cette pratique la juge dangereuse et douloureuse. Il est difficile de viser précisément avec un arc et dans le noir dit l'association SEA, Sentinelles Ethique Animale qui a lancé la pétition il y a un mois. Il arrive que les bêtes agonisent et soient retrouvées à plusieurs kilomètres de distance du lieu de tir. Elle dénonce aussi la période de chasse, trop rapprochée selon elle de la naissance des marcassins. Elle raconte même que les chasseurs foncent même sur les marcassins avec leur 4x4. Une pratique que nous n'avons pas constatée lors de nos reportages sur place.