PHOTOS - Chiffre du jour : 70 tonnes de déchets collectées en Vaucluse lors du World Clean Up Day

En une journée, les 2.000 bénévoles engagés lors du World Clean Up Day ont collecté plus de 70 tonnes de déchets, jetés dans la nature. L'opération rassemble de plus en plus de monde, pour des déchets toujours plus nombreux.

Département Vaucluse, France

Les bénévoles du World Clean Up Day ont fait les comptes, après leur mobilisation du 21 septembre. En une journée, ils ont collecté 70 tonnes de déchets. On trouve de tout, dans nos forêts, cours d'eau, dans les décharges sauvages au coin de la rue, dans les fourrées ou les fossés. Du plus courant au plus insolite, voilà ce qu'on y découvre : des bouteilles de bière en verre à foison, des bouteilles d'eau en plastique à la pelle, des pneus par dizaine, des bâches, pas mal de matelas, de la tôle, une grosse batterie et même un tricycle d'enfants.

Des dizaines de pneus ramassés

De plus en plus de participants

Le Vaucluse est aussi beau qu'il est sale. Mais heureusement, des habitants sont prêts à se retrousser les manches pour le rendre plus propre. Plus de 2000 personnes, soit deux fois plus que l'an dernier, ont ainsi participé à 63 opérations différentes, dans 36 communes. France Nature Environnement, l'une des associations qui porte cette journée de grand nettoyage propose par exemple de lancer une application pour signaler les décharges sauvages.

Des poubelles éventrées retrouvées dans la nature

Avec le soutien de la région PACA, FNE 84 lance d'ailleurs le programme "Vaucluse Propre" pour en finir avec les déchets dans la nature. Elle propose par exemple de promouvoir le Zéro Déchet à travers une charge régionale. Elle se bat aussi pour que la prochaine édition du World Clean Up Day rassemble encore plus de monde. On connaît déjà la date, ce sera le 19 septembre 2020.

Les bénévoles mobilisés à Avignon