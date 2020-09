Chiffre du jour : 71.310 kilos de déchets collectés en 2019 en Vaucluse à l'occasion du World Clean Up Day

À vos sacs poubelles et gants en plastique ce week-end en Vaucluse ! C'est le World Clean Up Day. L'édition précédente avait permis de collecter 71.310 kilos de déchets jetés dans la nature. L'événement est maintenu malgré la crise sanitaire.

Lors du World Clean Up Day 2019, 71.310 kilos ont été collectés en Vaucluse. Plus de 71 tonnes, imaginez un peu l'état de la nature. Les pollueurs ont beaucoup d'imagination. Dans les fossés, dans les clairières, sur le bord des routes, sur les berges des rivières, on trouve de tout : des poubelles éventrées, des mégots par milliers, des bouteilles en verre brisées, des caddies abandonnés, des pneus troués, et même un clic-clac abîmé.

De plus en plus de ramasseurs

L'an dernier, plus de 2.000 participants ont ramassé ces déchets, répartis dans 70 chantiers. Chaque année, l'événement prend de l'ampleur. La crise sanitaire n'empêche pas sa tenue mais en plus petit comité : gestes barrières, distance entre participants et groupes de 10 maximum. Chaque chef de chantier a du prendre contact avec la mairie concernée pour confirmer la tenue de l'événement. Alors n'oubliez pas de venir avec votre masque lavable (c'est moins polluant), ou bien jetable, dont vous vous débarrasserez... à la poubelle !

On rappelle que jeter des déchets dans la nature peut vous coûter cher. L'amende minimale est de 68 euros. Elle monte à 1.500 euros si vous utilisez un véhicule pour vous débarrasser de votre vieille machine à laver, avec en prime la confiscation du véhicule. Cela peut même atteindre 75.000 euros pour les déchets professionnels. À ce tarif là, autant pousser jusqu'à la déchetterie.