Chiffre du jour : 8% d'augmentation de déchets triés dans le Grand Avignon

Enfin les Français ont trouvé le chemin des poubelles jaunes et vertes. Le Grand Avignon a pesé nos poubelles et il constate 8% d'augmentation de déchets triés dans l'agglomération. En tout, 9 habitants de l'agglomération sur 10 trient globalement leur déchet. Pour la moitié, c'est même devenu un automatisme.

Conséquence du tri, le volume des poubelles de déchets ménagers baisse. Par rapport à l'année précédente, 2.000 tonnes de déchets ne sont pas parties à l'incinérateur mais au centre de tri. À Entraigues, Morières, Caumont et au Pontet, il n'y a plus de sacs plastiques pour jeter ces emballages mais des bacs distribués par la mairie. C'est déjà le cas à Saint-Saturnin ou Jonquerettes. En revanche à Avignon, des sacs plastiques sont toujours distribués en plus des containers. D'ailleurs, vous pouvez retrouver leurs emplacements sur le site grandavignon.fr

Et on fait quoi pour nos épluchures ?

Savez-vous combien de kilos de déchets organiques nous produisons chaque année ? 100 kilos en moyenne par foyer d'épluchures de carottes, de trognons de pommes ou de pelouse tondue. Dans le Grand Avignon, près de 10.000 familles se sont lancées dans le compost grâce à des petits composteurs individuels distribués par la SIDOMRA, la décheterie à Vedène.

Pour augmenter le volume de déchets triés, le Grand Avignon soigne sa communication. Sur Facebook, il lance sa nouvelle campagne de communication à grand renfort de "Nous avons besoin de vous". Alors, êtes-vous plutôt "serial trieur, apprenti trieur ou trieur du dimanche? "