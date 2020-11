Chiffre du jour : de 22h30 à 5h, extinction des feux à Apt

La ville d'Apt (Vaucluse) profite du confinement pour éteindre son éclairage public de 22h30 à 5h du matin. La mairie réduit ainsi sa facture d'électricité et protège l'environnement. Une initiative de plus en plus répandue en France.

A Apt, il fera désormais nuit noire. La mairie coupe l'éclairage public tous les soirs depuis cette semaine, de 22h30 jusqu'à 5h du matin. C'est le reconfinement qui lui a donné cette idée. Puisque, normalement, personne à part les travailleurs n'est censé être dans la rue la nuit, autant éteindre la lumière. Cela permet de réduire la pollution lumineuse et la facture d'électricité.

Il n'y a donc plus de lampadaires allumés dans toutes les rues d'Apt, à l'exception des entrées de ville et des abords de l'hôpital et de la gendarmerie. Cette extinction des feux durera un mois, jusqu'au 5 décembre, quand commencera l'illumination de la ville pour les fêtes de fin d'année.

Protéger la faune nocturne

Le débat a été lancé dès le premier confinement, dans le Nord-Pas-de-Calais, en Bourgogne, ou en Savoie, avec les partisans et les détracteurs. L'un des contre-arguments, c'est l'insécurité. Eteindre la lumière permet aux délinquants de ne pas être vus et aux forces de l'ordre de moins les voir. Mais il y a deux arguments écologiques qui font pencher la balance. L'extinction des feux fait faire des économies, alors que l'éclairage public est le deuxième poste d'investissement des collectivités.

Deuxième argument, la protection de la faune. La lumière en pleine nuit déstabilise les insectes, les oiseaux et les animaux sauvages en général. Elle les désoriente, perturbe leur rythme de vie et leur cycle de reproduction. Ce n'est pas anodin quand on sait que 30% des vertébrés et 65% des invertébrés vivent la nuit.