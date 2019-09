Chiffre du jour : deux semaines de mise en chômage pour le canal de Vaucluse

Département Vaucluse, France

Le canal de Vaucluse s'offre deux semaines de repos, depuis samedi 21 septembre et jusqu'au lundi 8 octobre. C'est la traditionnelle mise au chômage, tous les ans au début de l'automne. Le canal de Vaucluse est un ouvrage millénaire, une branche spécifique du réseau des Sorgues. Il achemine les eaux venues de Fontaine-de-Vaucluse depuis le Thor jusqu'à Avignon. Il a été construit au Xe siècle, sur une idée des chanoines de Notre Dame des Doms, pour alimenter Avignon en eau. Six communes sont traversées : Châteauneuf-de-Gadagne, Jonquerettes, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Vedène, Le Pontet et Sorgues.

Lutter contre le risque d'inondations

Aujourd'hui, il sert surtout à laisser l'eau s'écouler en dehors de sa zone naturelle, pour lutter contre le risque d'inondations et évacuer les eaux de pluie. Pour cette mise en chômage, on fait baisser l'eau artificiellement et on réduit le débit. Le syndicat mixte du bassin des Sorgues en profite pour nettoyer le lit du canal, ramasser les déchets, retirer les herbes, les branches et tout ce qui peut obstruer l'écoulement de l'eau et entraîne un risque d'inondation. Officiellement, les riverains sont propriétaires du canal, mais le syndicat mixte gère sa mise en chômage.

Si les riverains ont des travaux à réaliser, il est conseillé qu'il le fasse à partir de lundi prochain et jusu'au 4 octobre. Dernière information à ce sujet : si vous êtes intéressé par l'histoire du Canal d'Avignon, sachez qu'une visite au départ de St Saturnin aura lieu le mercredi 30 octobre.