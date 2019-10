Chiffre du jour : le numérique pollue cinq fois plus que le secteur automobile

Vous êtes sans doute vous aussi propriétaire d'un smartphone assez récent, d'un ordinateur portable, peut-être d'une tablette et d'un écran plat. Sachez que tous ces équipements consomment cinq fois plus de ressources naturelles que le secteur automobile, pourtant déjà nocif pour la planète. C'est le cabinet d'experts Green It qui révèle ce chiffre.

Pour fabriquer nos écrans, il faut beaucoup de ressources : en eau ou en métaux parfois rares qui viennent de mines aux conditions de travail qui laissent à désirer. Les transporter à travers le monde est très polluant et enfin, il faut beaucoup d'énergie pour les utiliser et stocker leurs données. Si on combine tout cela, le secteur numérique est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre.

Renoncer à cette technologie ?

L'étude nous apprend aussi qu'il ne reste plus que 12 ans de réserve pour l'antimoine, une substance chimique nécessaire au fonctionnement de nos objets électroniques. Alors que faire pour ne pas polluer ? On évite de s'acheter le dernier Iphone, on conserve son smartphone au-delà des 2 ans en moyenne et quand il tombe en panne, on l'achète reconditionné. Aujourd'hui, la France ne sait pas les recycler : seulement 6% des smartphone le sont. Les chercheurs recommandent aussi de privilégier les vidéo projecteurs plutôt que les écrans plats.