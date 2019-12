En 2018, les habitants de Vaucluse ont trié un peu plus de 56 kilos de déchets en plastique, verre, carton ou métal. C'est mieux qu'ailleurs dans la région mais c'est bien en-dessous de la moyenne nationale.

Chiffre du jour : les Vauclusiens trient 56 kilos de déchets par an

Département Vaucluse, France

Les habitants de Vaucluse ont trié en 2018 56 kilos d’emballages : paquet de gâteaux en carton, bouteilles d’eau en plastique, conserve en métal ou bouteille en verre. C’est cinq kilos de plus que la moyenne régionale mais c’est bien en-deçà de la moyenne nationale : plus de 70 kilos, d’après des chiffres fournis par CITEO, l'éco-entreprise qui s’occupe en France du recyclage et de la revalorisation des déchets.

On trie peu ou mal en PACA. Nous faisons partie des mauvais élèves en matière de tri. Mais des élèves qui s’accrochent et dont il faut quand même relever la progression : 7% d’augmentation sur le tri des emballages légers.

La région tente de rattraper son retard

La région PACA a pris du retard dès le départ, quand d’autres coins de France se sont lancés. Mais depuis trois ans, les collectivités multiplient enfin les poubelles de tri. Pour l’instant, la moitié des habitants de la région peut trier tous ses emballages, y compris les films plastique, les pots de yaourt et les barquettes. Citeo met aussi en avant l’exemple d’Orange, où une collecte robotisée a été mise en place, pour optimiser les tournées. Allez, de mauvais élèves passons à élèves moyens, même si les fêtes de fin d’année risquent de faire exploser le poids de nos poubelles.