Chiffre du jour : neuf parcs naturels régionaux en PACA

La région PACA comptera très bientôt neuf PNR, les parcs naturels régionaux. Celui du Ventoux va devenir une réalité dès ce vendredi puisque le Conseil régional doit adopter sa charte en séance plénière. Il fera le lien entre le PNR des Baronnies Provençales, celui des Alpilles, du Luberon, du Verdon et des Préalpes d'Azur. Et puis il y a bien sûr aussi la Camargue, Sainte-Baume au nord de Toulon et le Queyras, vers Briançon.

Mais c'est sans compter les parcs naturels nationaux : les Calanques, Port-Cros, au large de Porquerolles, les Ecrins et le Mercantour.

Quel est l'intérêt d'un PNR ?

Les parcs naturels régionaux sont des espaces, ruraux mais habités, dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel méritent d'être mis en valeur et protégés, mais dont l'équilibre est fragile. Le PNR se bâtit autour d'un projet de développement durable, pour protéger la faune et la flore.

Contrairement à un parc naturel national ou une réserve naturelle, il n'y a aucune réglementation propre. Mais les communes signent une charte et s'engagent à en respecter les principes fondamentaux. On imagine que les communes qui l'ont adoptée sur le Ventoux ne permettront pas n'importe quelle construction à l'avenir.