Chiffre du jour : passez une heure ce week-end à compter les oiseaux en Vaucluse

Ce week-end, en Vaucluse et partout en France, c'est l'opération de comptage des oiseaux de jardin. Pendant une heure, vous comptez et identifiez les oiseaux qui volent ou se pose dans votre jardin. Des applications peuvent vous aider.

Les oiseaux sont les plus observés, comme cette petite mésange

Vous avez une heure de temps libre ce week-end ? Pourquoi ne pas la passer à observer et compter les oiseaux. Il suffit de vous munir d'une paire de jumelles et d'un peu de patience. C'est une initiative de la LPO, la ligue de protection des oiseaux, aux côtés du Muséum national d'histoire naturelle. Ensemble, il renouvelle l'opération de comptage des oiseaux de jardin. Mais pour cela, ils ont besoin de vous.

Demain samedi ou dimanche, vous vous installez dans votre jardin, sur votre balcon ou dans un parc, plutôt en fin de matinée ou début d'après-midi, lorsque les températures sont les plus chaudes. Vous comptez les oiseaux et vous les identifiez. En ce week-end de janvier, l'opération concerne les oiseaux hivernants, c'est-à-dire ceux qui viennent passer l'hiver en France. Elle se reproduira en mai pour les oiseaux nicheurs. Cette observation peut se faire partout en Vaucluse, autant à Avignon, Carpentras ou Orange qu'à la campagne, autant dans le Luberon que sur le Ventoux.

Un peu d'aide pour reconnaître les oiseaux

Le site oiseauxdesjardins.fr propose des fiches mais franchement, ce n'est pas très facile d'utilisation. Quelques applications pour smartphone ou site me semblent plus efficaces. Sur oisillon.net, vous répondez à quelques questions sur la taille, le bec, les plumes de l'oiseau et le site vous donne une réponse, photo à l'appui. L'appli Birdnet permet elle de reconnaître un oiseau à son chant, en l'enregistrant.

Petite astuce pour ce week-end : pour éviter de compter plusieurs fois le même oiseau, vous vous contentez de noter combien d'oiseaux de la même espèce vous voyez au même moment.