Chiffre du jour : plus de 2.000 animaux recueillis au centre de sauvegarde de la faune sauvage à Buoux

L'activité ne s'est jamais interrompue à Buoux, où le centre de sauvegarde de la faune sauvage a accueilli plus de 2.000 animaux depuis le début de l'année. Triste record, regrette le centre, depuis sa création, en 1996. Les soignants et bénévoles y recueillent très souvent des hérissons et des martinets. Mais depuis quelques semaines, ils soignent aussi des espèces plus inhabituelles.

De la genette au flamant rose

D'abord, il y a ce flamant rose, échoué à Pernes-les-Fontaines dans le sillage de la tempête Alex. La violence du vent l'a complètement désorienté et il s'est égaré. Il aurait confondu les serres d'un maraîcher de Pernes avec les bassins des marais salants de Camargue. Pour l'instant, il reprend des forces à Buoux avant d'être relâché, en Camargue dans le parc ornithologique du Pont de Gau.

Un autre pensionnaire a été récupéré il y a peu : une genette d'Europe, découverte dans le Var. Elle ressemble à un gros chat mais c'est en fait un animal sauvage, au poil gris, tacheté de noir. La genette appartient à la famille des viverridés. Elle est carnivore, mange aussi des fruits et vit plutôt la nuit.

Pour continuer à accueillir toute cette faune, le centre de Buoux lance, ou plutôt re-lance un appel. Il a besoin d'argent alors que les dons ont baissé de 30% depuis le confinement. Vous pouvez les adresser à la Ligue de protection des oiseaux sur paca.lpo.fr.