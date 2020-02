Chiffre du jour : six éoliennes implantées en Vaucluse

La région PACA et le Vaucluse sont à la traîne en matière d'éoliens. Le département ne compte que six éoliennes. L'argument du manque de place a souvent été invoqué et le Vaucluse a finit par faire d'autres choix pour développer les énergies renouvelables.