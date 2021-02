Chiffre du jour : "Un agriculteur dans votre répertoire téléphonique"

Un collectif national d'agriculteurs indépendants lance ce lundi, date du dernier Salon international de l'agriculture, son opération "Un agriculteur dans votre répertoire téléphonique". Le but, rétablir le lien de confiance entre consommateurs et producteurs.

"Un agriculteur dans votre répertoire téléphonique". C'est le nom de l'opération lancée ce lundi par #ici La Terre, qui a pour but principal de mettre directement et personnellement en contact un consommateur avec un agriculteur, idéalement installé à proximité. C'est un collectif national d'agriculteurs indépendants qui se charge de faire le lien. Il avait déjà mis en place en 2019 un numéro vert (0 805 382 382). Une ligne gratuite où les consommateurs pouvaient poser directement leurs questions en lien notamment avec les modes de production et d'élevage à des maraîchers, des viticulteurs ou encore des éleveurs sur le terrain... Le collectif a reçu près de 1000 appels en 2020.

Rétablir le lien de confiance entre producteurs et consommateurs

Avec cette nouvelle opération, #ici La Terre veut aller plus loin. Se faire connaître davantage et pour ça proposer aux agriculteurs de toutes les régions de rejoindre le collectif. Pour le moment, il y a des membres installés dans la région Centre, dans le Nord ou encore en Normandie mais aucun de Vaucluse. Autre but, permettre aux consommateurs d'appeler directement le référent qu'il souhaitent.

Via cette action ces agriculteurs souhaitent rétablir le lien de confiance avec les consommateurs. Lien mis à mal ces dernières années par l'agriculture intensive et l'élevage industriel. Ils cherchent aussi à maintenir le lien tout court, à défaut de pouvoir le faire lors des salons dédiés mais annulés cette année pour cause de Covid. D'ailleurs la date du lancement de cette initiative aujourd'hui n'a rien d'une coïncidence. Ça fait un an, jour pour jour, que le dernier Salon international de l'Agriculture a eu lieu.

Le collectif #ici La Terre a déjà une page Facebook mais il lancera son site internet demain, mardi. Le lien c'est www.collectif-icilaterre.fr Les agriculteurs et consommateurs qui souhaitent participer à l'opération "Un agriculteur dans votre répertoire téléphonique" doivent s'y inscrire.