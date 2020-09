Chiffre du jour : un mètre de plus pour le Mont Ventoux

Un mètre de plus au compteur pour le Ventoux : il ne mesure plus 1909 mais 1910 mètres d'altitude, d'après des relevés fournis par l'IGN, institut national de l'information géographique et forestière. Non, les outils ne sont pas plus précis, non, le Ventoux n'a pas non plus grandi grâce à des mouvements de la tectonique des plaques.

Une différence entre la route et le sommet

En fait, les précédents relevés dataient de plusieurs dizaines d'années. Le dernier, récemment, a été réalisé sur ce qu'on appelle un "point géodésique", qui permet de connaître précisément l'altitude et la latitude, matérialisé par une borne métallique, à 1910 mètres d'altitude. Très précisément, c'est même 1909,603 cm mais les ingénieurs arrondissent au supérieur. La mesure est prise grâce à un trépied, surmonté d'une antenne GPS et les ingénieurs observent l'ensemble pendant plusieurs heures.

Mais quand on grimpe le Ventoux à vélo, on ne s'envole pas jusqu'à 1910 mètres. La confusion est souvent faite par les valeureux cyclistes qui posent par milliers chaque année à côté du panneau indiquant l'altitude. Il y a une différence entre le pic du Ventoux, où l'on ne peut accéder qu'à pied et l'altitude de la route, là où défilent les vélos, qui elle s'élève à 1897 mètres.

Le Ventoux a même été rétréci, en quelque sorte, au moment de la construction de l'observatoire et de l'esplanade. Il a fallu faire des travaux de terrassement, et c'est avant cette construction qu'il mesurait 1912 mètres, l'altitude qui apparaît sur de nombreuses bornes kilométriques vendues aux touristes. Plus haut encore que le Ventoux, le paratonnerre installé à son sommet, il culmine lui à 1975 mètres. Mais jusqu'à preuve du contraire, aucun cycliste n'est jamais monté jusque là haut...

Toujours est-il que le sommet du Ventoux est en travaux depuis le mois d'avril. Une esplanade est en cours d'aménagement au pied de la tour, seuls les piétons et les cyclistes pourront y accéder. Des escaliers vont aussi être aménagés pour protéger les pierres et la flore.

