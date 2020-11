Chiffre du jour : un tiers des habitants de PACA trient mieux leurs déchets

Les Vauclusiens trient à peu près 56 kilos par an de plastique, carton ou verre. Le chiffre progresse d'année en année. Résultat encourageant mais peut mieux faire puisque c'est 15 kilos de moins que la moyenne nationale

Après des années de pédagogie autour du recyclage des déchets, les habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur semblent enfin adopter le réflexe de la poubelle jaune. Un tiers d'entre eux considère qu'ils trient mieux depuis le confinement. Précisément, 32% affirment que la crise du Covid a modifié leurs pratiques de recyclage.

Trop d'emballages dans les supermarchés

C'est une étude qui nous l'apprend à l'occasion de la Semaine de la Réduction des déchets. Elle est réalisée par Suez, entreprise qui gère à la fois l'eau et les déchets. On sait que la crise sanitaire a accéléré notre prise de conscience de l'urgence environnementale et dans les actes, cela passe donc par la poubelle. En Vaucluse, nous sommes plutôt bons élèves puisque pour 8 habitants sur 10, réduire les déchets est jugé facile.

Pourtant nos poubelles débordent toujours. Premier frein révélé par l'étude : les industriels utilisent trop d'emballages. C'est ce que pensent en tout cas les sondés. Autre problème, "je ne suis pas sûr de bien comprendre les consignes", expliquent les personnes interrogées. Ensuite, les autres freins relèvent plus de la mauvaise foi : "je n'ai pas le temps et ça coûte plus cher".

Si on pèse nos poubelles, on apprend que les Vauclusiens trient à peu près 56 kilos par an de plastique, carton ou verre. Le chiffre progresse d'année en année. Résultat encourageant mais peut mieux faire puisque c'est 15 kilos de moins que la moyenne nationale.