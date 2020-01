Chiffre du jour : une pétition rassemble plus de 66.000 signatures contre la chasse au chamois dans le Ventoux

Une pétition lancée début janvier rassemble de plus en plus de signatures sur internet. Elle dénonce les chasses au chamois organisées sur le Mont Ventoux. Toutefois, cette chasse est légale et encadrée.

Carpentras, France

Dix jours après son lancement, la pétition "Stop à la chasse en safari" rassemble plus de 66.000 signatures sur le site mesopinions.com. Le safari en question est organisé par une entreprise de Carpentras, sur le Ventoux. L'expédition de trois jours coûte 3.000 euros avec la possibilité de chasser le chamois. C'est bien ce qui fait réagir les défenseurs des animaux.

L'agence de chasse vend des safaris dans le monde entier mais elle a fermé son site quelques heures après le lancement de la pétition . Le tour opérateur, spécialiste de safari dans le monde entier a depuis fermé sa page Facebook. Avant cela, il "garantissait l'adrénaline" à ses clients. Les pétitionnaires s'interrogent donc : "Les animaux ne sont donc qu'une source d'excitation ? Comment pouvons-nous tolérer ça dans notre pays ? Il faut stopper d'urgences ces massacres". Les gens qui défendent le chamois s'idignent surtout contre la chasse... Ils signent d'ailleurs sous une photo de buffle, vraisemblablement abattu en Asie.

Une activité encadrée

Mais la chasse au chamois n'est pas interdite. Elle est très encadrée et les chasseurs ne peuvent pas tuer autant de chamois qu'ils le souhaitent. En Vaucluse, ils peuvent en tirer une centaine par an et ils ne parviennent généralement pas à ce chiffre. En 2017, le dernier comptage de l'ONF recensait 350 chamois. mais la population augmente. En août 2018, une revue scientifique dénombrait de 400 à 500 chamois en Provence. C'est sur le Ventoux qu'on en compte le plus, mais aussi dans les dentelles de Montmirail, le Luberon et les Monts-de-Vaucluse. En cherchant un peu sur internet, on découvre d'autres sociétés qui organisent des chasses au chamois sur le Ventoux, sur le site journeedechasse.com par exemple, pour la modique somme de 965 euros.

Shooter tout ce qui bouge à la Font de Margot

Il existe aussi des safaris dont personne ne se plaint sur le Ventoux : des safaris photos. L'Office National des Forets à a même aménagé un belvédère en forêt du Ventouret où on peut viser tout ce qui bouge avec son appareil photo. Dés qu'un animal arrive devant le belvédère de la Font de Margot, vous pouvez shooter avec votre appareil photo... Même les chamois.