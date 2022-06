Chlordécone : la justice reconnaît des "négligences fautives" de l'Etat, le gouvernement en "prend acte"

Le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat français, vendredi, pour des "négligences fautives" dans le scandale du chlordécone, ce pesticide très largement utilisé dans la culture de banane aux Antilles. Plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et Martinique est contaminée.

Plus de 90% des adultes vivant en Guadeloupe et en Martinique contaminés

"Les services de l'Etat ont commis des négligences fautives en permettant la vente d'une même spécialité antiparasitaire contenant 5% de chlordécone", sous divers noms, et "en autorisant la poursuite des ventes au-delà des délais légalement prévus en cas de retrait de l'homologation", selon cette décision rendue vendredi. Le chlordécone, un pesticide interdit en France en 1990 mais qui a continué à être autorisé dans les champs de bananes de Martinique et de Guadeloupe par dérogation ministérielle jusqu'en 1993, a provoqué une pollution importante et durable des deux îles. Plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et Martinique est contaminée par le chlordécone, selon Santé publique France. Les populations antillaises présentent un taux d'incidence du cancer de la prostate parmi les plus élevés au monde.

Le gouvernement "prend acte" de cette décision

Le gouvernement dit "prendre acte", dans un communiqué publié ce lundi, de la reconnaissance de ces "négligences fautives". Le ministère de l'Agriculture rappelle les "actions concrètes engagées pour protéger la santé des populations" et tendre vers le "zéro chlordécone dans l’alimentation" et pour "prendre en charge les impacts de cette pollution".

Vers un non-lieu dans une autre procédure

Une autre procédure est actuellement en cours concernant l'utilisation de chlordécone aux Antilles, après une plainte pour empoisonnement déposée il y a seize ans. Cependant, les deux juges d'instruction du pôle santé publique du tribunal judiciaire de Paris ont annoncé le 25 mars aux collectivités et associations plaignantes leur intention de clore ce dossier sans prononcer de mise en examen, l'orientant ainsi vers un possible non-lieu.