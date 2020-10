Le devenir de l'usine d'incinération de Montbéliard : un choix pour 30 ans

La concertation s'engage sur le devenir de l'usine d'incinération de Montbéliard. Rénovation ou construction d'un nouveau four ou transfert des déchets vers l'usine du Territoire de Belfort. Choix crucial car l'actuelle usine chauffe le quartier de la Petite Hollande. Décision d'ici deux ans.

Construire une nouvelle usine, rénover l'actuelle ou transporter les déchets vers le voisin belfortain, le débat est ouvert. La concertation sur l'avenir de l'usine d'incinération de Montbéliard devra être tranchée d'ici deux ans. En tout cas avant 2023, échéance de la délégation de service publique accordée à une filiale de Véolia pour l'actuelle usine.

La commission chargée de conduire cette concertation a été installée ce jeudi soir en conseil communautaire à PMA (Pays de Montbéliard Agglomération).

Le choix est crucial, à plus d'un titre : financier (un enjeu de plusieurs millions d'€), environnemental (valoriser des déchets ou les transporter) et urbanistique puisque l'actuelle usine d'incinération chauffe une partie du quartier de la Petite Hollande.

Trois options sur la table

Trois scénaris sont sur la table. Le premier : reconstruire une usine neuve. Le plus coûteux. Entre 40 et 60 millions d'€. Avantage : les déchets sont valorisés à domicile puisqu'ils servent à chauffer une partie du quartier de la Petite Hollande. "Et un point important, c'est la production d'énergie", explique Daniel Granjon, vice président de l'agglomération en charge de ce dossier des déchets. "Nous allons fabriquer de l'électricité, 15 000 méga watt par heure, que l'on va revendre".

Le deuxième scénario : rénover l'un des fours. C'est moins cher. 15 millions d'€. Inconvénient : le four rénové ne pourra pas traiter tous les déchets de l'agglo. "Il faudra trouver une destination pour le surplus", explique Daniel Granjon.

Daniel Granjon, vice président de l'agglomération, en charge des dossiers de l'eau, l'assainissement et des déchets. © Radio France - Christophe Beck

Troisième scénario : envoyer les déchets vers l'usine de Bourogne dans le Territoire de Belfort. Le moins cher. 4,5 millions d'€. Et des conditions financières ultra avantageuses consenties par le Sertrid de Bourogne à PMA. "On peut s'interroger sur ce prix que l'on nous propose. Il est moitié moins cher que le prix payé par les autres collectivité adhérentes au Sertrid". Inconvénient de ce troisième scénario : pas de valorisation, mais un transport de déchets et il faudra construire une usine de chauffage à 10 millions d'€ pour le quartier de la Petite Hollande.

Un choix pour trente ans

La réflexion va durer près de deux ans, avec études à la clef et concertation. Pour l'instant, aucun élu ne se risque à une préférence. "Une décision qui engage pour 30 ans," dit la maire de Montbéliard Marie Noelle Biguinet ajoutant que "les avantages immédiats ne sont pas toujours ceux du long terme".