Christiane Taubira sur l'île d'Oléron pour y voir les conséquences du réchauffement climatique

Cela a été un déplacement au pas de course. Le programme de cette journée sur l'île d'Oléron était très chargé. Ce jeudi 3 février 2022, Christiane Taubira, candidate à la prochaine Présidentielle, s'est rendue sur cette île de Charente-Maritime pour y parler réchauffement climatique, et non pas réchauffement de la gauche...

L'ancienne ministre a rencontré les professionnels de la mer, déjà confrontés aux changements, ostréiculteurs, maraîchers, scientifiques... L'occasion aussi de parler énergies renouvelables, elle n'a pas échappé au sujet de ce parc éolien en mer d'Oléron. Elle n'a pas non plus résisté à une petite dégustation d'huîtres.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Christiane Taubira réaffirme l'importance, selon elle, d'un "mix énergétique", et notamment, de ne pas se reposer sur le nucléaire : "La France a pris des engagements au niveau de l'Union européenne sur des objectifs en matière d'énergies renouvelables. Et la France est très en retard sur ces engagements-là. Nous devons être plus volontaristes en la matière."

Au minimum incohérent, sinon provocateur

Christiane Taubira observe des larves d'huîtres au microscope. © Radio France - Lise Dussaut

Des pistes de diversification pour les ostréiculteurs

Les constats faits sur l'île la conforte dans son idée : "Ici on sait qu'on ne peut pas plaisanter, on a les effets sur le territoire, on les a, directement, on sait que c'est réel, que c'est tangible, donc il faut réaffirmer ça." Cependant, la localisation de ce parc lui pose problème : "On va l'installer dans des réserves marines protégées, c'est quand même au minimum incohérent, sinon provocateur." Seconde question qui la dérange : "C'est vraiment la démocratie. On annonce un grand projet, on en dit la puissance, on en dit le coût et puis on demande aux gens leur avis. C'est toujours comme ça le peuple. Quand on le consulte au bon moment, il donne un avis bien pesé, bien réfléchi. Si on le consulte en l'ayant énervé, on a des surprises".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Elle propose qu'un tel projet soit fait en accord avec le milieu naturel. Comme l'association Capena, basée à l'entrée de l'île, au Château d'Oléron, et qui cherche des solutions, des propositions, pour faire face au changement climatique. Ils font par exemple des expérimentations sur des espèces jusqu'à maintenant inutilisées : le concombre de mer et une algue marine, la Nori. Deux espèces présentes naturellement, mais inexploitées.

"On est en train de voir si le concombre de mer peut vivre avec les huîtres. On fait ces tests avec plusieurs espèces", relate Pierrick Barbier, scientifique référent au Capena sur l'île d'Oléron, "si c'est concluant, on pourrait ensuite envisager que les ostréiculteurs s'emparent de l'idée. Ainsi, ils ne vendraient plus seulement des huîtres, mais aussi des concombres, ça se mange, mais ils contiennent aussi des molécules très intéressantes pour la médecine. On en est au tout début, mais on sait que le métier d'ostréiculteur sera touché par le réchauffement climatique". Autant d'expérimentations expliquées à Christiane Taubira. Très intéressée, elle a même goûté l'algue...

Deux concombres de mer. © Radio France - Lise Dussaut